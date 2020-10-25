انتعاش صادرات هونغ كونغ في سبتمبر

المصدر: هونغ كونغ- د ب أ

قال وزير مالية هونغ كونغ، بول تشان، إن صادرات المدينة انتعشت خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك يرجع إلى تعافي الاقتصاد الصيني.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن تشان، القول إن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث للمدينة، أظهر تحسناً كبيراً، مقارنة بالربعين السابقين.

وكان إجمالي الناتج المحلي، قد تراجع بنسبة 9 % خلال الربعين الأول والثاني، بعدما أجبر فيروس «كورونا» معظم الدول على فرض إجراءات إغلاق.

وأشار تشان إلى أن الصين، التي تعتمد عليها هونغ كونغ في نصف تجارتها، سجلت نمواً في الصادرات بنسبة 9. 9 %، وبنسبة 2. 13 % في الواردات.

وأوضح تشان أن استهلاك المستهلكين في هونغ كونغ تعافى أيضاً، حيث تمكنت المدينة حتى الآن، من السيطرة على تفشي فيروس «كورونا»، كما ارتفع إنفاق المستهلكين.

وقال تشان إن الضغط الاقتصادي سوف يتراجع، مع تعافي الاقتصاد الصيني.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، في منشور منفصل على الموقع الإلكتروني للحكومة «في هونغ كونغ، وضع الفيروس مستقر بوجه عام».

وأضافت «الوضع المستقر لا يعطينا فقط وقتاً للاستراحة، ولكن يسمح لنا أيضاً باتخاذ إجراءات سيطرة أكثر دقة، واستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بصورة تدريجية، مع السيطرة على الفيروس».

وكان معدل البطالة في هونغ كونغ قد ارتفع خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، بنسبة 4. 6 %، ليصل لأعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وذلك في ظل إغلاق قطاع الخدمات بسبب الفيروس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز