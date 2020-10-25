47 % نمو أرباح «سابك» السعودية الربعية إلى 1.1 مليار ريال

المصدر: دبي-رويترز

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام 47%، متجاوزة التوقعات بفضل نمو المبيعات والإنتاج، لكنها حذرت من أنها ستظل تواجه ضغوطاً سعرية لبعض الوقت.

وقالت سابك إن الأرباح بلغت 1.09 مليار ريال (291 مليون دولار) على مدار ربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر، ارتفاعاً من 740 مليون ريال قبل عام. جاءت النتائج بعد خسائر لثلاثة فصول متتالية، بفعل قفزة في مخصصات انخفاض القيمة وهبوط في المبيعات.

لكن سابك حذرت من أن الإمدادات ما زالت تفوق الطلب على منتجاتها الرئيسة، ما سيواصل الضغط على أسعار المنتجات والهوامش في المستقبل المنظور.

وقالت سابك إن العودة للربحية في الربع الثالث ترجع بصفة أساسية إلى زيادة متوسط أسعار البيع وزيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، فضلاً عن عكس مخصصات انخفاض قيمة في أصول مالية معينة خلال الربع الثالث بنحو 690 مليون ريال.

توقع المحللون أن تحقق سابك ربحاً صافياً 775 مليون ريال، بحسب متوسط تقديرات من واقع بيانات رفينيتيف.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك في بيان إن الربع الثالث استفاد من تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط الذي امتد إلى أسعار المنتجات.

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