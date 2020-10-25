السعودية تصدر صكوكاً محلية بـ 270 مليون ريال

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من إصدار صكوك محلية تبلغ قيمتها 270 مليون ريال.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي.

وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782 مليوناً و800 ألف ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027.

ولفت إلى أن الشريحة الثانية بلغت 35 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7 مليارات و650 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032.

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