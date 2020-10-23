إنفستكورب تُدرج «بن داود» في بورصة «تداول»

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن الإدراج الناجح لشركة بن داود القابضة في السوق المالية السعودية (تداول). وتمثل العملية التخارج الثالث لإنفستكورب من استثمار في السعودية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال طرح أسهم للاكتتاب العام، وذلك بعد طرح أسهم شركة لازوردي للمجوهرات عام 2016 وشركة لجام للرياضة عام 2018.

تملك بن داود القابضة أحد أكبر متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية. ولديها ما مجموعه 73 متجراً منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، تعمل تحت علامتي بن داود والدانوب المنتشرتين في جميع أنحاء المملكة وقد استحوذت إنفستكورب على حصة أقلية في بن داود عام 2016.

وقال رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وليد مجدلاني: «منذ استحواذنا على حصة في بن داود القابضة، عملنا عن كثب مع فريق الإدارة لتنفيذ خططهم الاستراتيجية للنمو، وتعزيز قيمة الشركة، وتحسين فوائدها التشغيلية، وإرساء إطار عمل هو الأفضل في فئته لتوسيع نطاق العمليات. وهذه ثالث شركة عائلية تطرحها إنفستكورب للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع تحقيق نمو كبير وخلق قيمة لهذه الشركات وكذلك لعملائنا والجهات الأخرى المعنية».

استثمرت إنفستكورب حتى اليوم في سبع شركات سعودية، تشمل بن داود، ولازوردي، وذيب لتأجير السيارات، ومختبرات البرج الطبية، والتي تعمل في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتجزئة والتصنيع والتأجير والخدمات الصناعية. وتوظف الشركات التي تستثمر فيها إنفستكورب أكثر من 23000 شخص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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