الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط شكوك التحفيز الأمريكي

المصدر: لندن- رويترز

تراجع الذهب 1% ليقترب من 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، بينما انحسرت جاذبية المعدن بدرجة أكبر جراء صعود الدولار والشكوك حيال فرص إقرار حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية.

وبحلول الساعة 1636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 1.2% إلى 1901.16 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% لتسجل 1902.80 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن «رقم طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أفضل كثيراً من المتوقع» يضغط على الذهب، مضيفاً أن «تحسن الرقم يقلل من إلحاح إنجاز صفقة تحفيز».

أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة 55 ألفاً إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 787 ألفاً الأسبوع الماضي، وإن كان المستوى الإجمالي ما زال مرتفعاً.

وتوقّع مسح أجرته «رويترز» 860 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في 7 أسابيع مقابل عملات رئيسية، ما يرفع تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، وذلك بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق على قانون جديد، لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا».

وتراجعت الفضة 2.1% إلى 24.55 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.7%، مسجلاً 880.09 دولاراً وهبط البلاديوم 1.4% إلى 2371.84 دولاراً.

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