الإفلاس يهدد نصف الشركات الصغيرة في أوروبا

المصدر: لندن - د ب أ

توقع مسح اقتصادي نشرت نتائجه إفلاس نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، خلال العام المقبل إذا لم تزد الإيرادات، وهو ما يبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا».

وبحسب المسح، الذي أجرته مؤسسة ماكينزي أند كو للاستشارات خلال أغسطس الماضي شمل أكثر من 2200 شركة صغيرة ومتوسطة في أكبر 5 اقتصادات بأوروبا فإن شركة من بين كل 5 شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، حيث تسهم بنحو ثلثي عدد الوظائف فيها إلى جانب أنها تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد في المنطقة.

وكانت الجائحة قد ألحقت ضرراً كبيراً بالشركات الأوروبية، حيث تراجعت إيرادات نحو 70% من الشركات وزادت نسبة التراجع في إيطاليا وإسبانيا وكانتا الأشد تضرراً من الجائحة واضطرتا إلى فرض إجراءات إغلاق أشد صرامة للحد من انتشار الفيروس.

ووصفت الأغلبية الساحقة من الشركات حالة الاقتصاد بأنها ضعيفة، وهذا يثير المخاوف من زيادة حالات التوقف عن سداد القروض واللجوء إلى تسريح المزيد من العمال.

وأعلنت الحكومات في كل الدول، التي شملها المسح عن برامج إضافية لدعم الوظائف في محاولة للحد من ارتفاع معدل البطالة، مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

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