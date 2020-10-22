الأردن يحدث قائمة الدول التي يستقبل منها الطيران المنتظم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الحكومة الأردنية، تحديث قائمة الدول والوجهات التي يستقبل منها الأردن مسافرين وفقاً لمستجدات الحالة الوبائية فيها.

ويصنف الأردن الدول إلى ثلاثة أقسام ( خضراء، صفراء، وحمراء)، حيث تعد الخضراء الأقل خطرا، والحمراء الأكثر خطورة.

ووفق الحكومة الأردنية فإن القادمين من الدول المصنفة بالحمراء يتم عزلهم منزليا 14 يوما على أن يجروا فحصا في اليومين السابع والرابع عشر.

الدول الخضراء

هي: أثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، السلفادور، ألمانيا، أنتيغوا وباربودا، أندونيسيا، أنغولا، أنغويلا، أورغواي، أوزباكستان، أوغندا، استونيا، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الدانمارك، السنغال، الصومال، الصين، الغابون، الفاتيكان، المملكة العربية السعودية، النرويج، النيجر، الهند، اليابان، اليمن، اليونان، باكستان، بربادوس، بروني، بلغاريا، بنغلاديش، بنين، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلندا، تايوان، تركيا، تشاد، تنزانيا، توغو، تيمور الشرقية، غرينلاند، جزر القمر، جزر فارو، جمهورية، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، روسيا البيضاء، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سريلانكا، سنغافورة، سيراليون، سيشيل، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا-بيساو، فنزويلا، فنلندا، فيتنام، فيجي، قبرص، كازاخستان، كاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوريا الجنوبية، كينيا، لاتفيا، لاوس، ليتوانيا، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماكاو، مالاوي، مالي، ماليزيا، مدغشقر، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكارجوا، نيوزيلندا، هايتي، وهونغ كونغ.

الدول الصفراء

هي إيران، آيسلندا، إيطاليا، السودان، السويد، الفلبين، المكسيك، النمسا، جبل طارق، جامايكا، جورجيا، ريونيون، سوريا، سورينام، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، مصر، مونتيسيرات، ونيبال.

الدول الحمراء

هي أرمينيا، أروبه، إسبانيا، إكوادور، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، إيرلندا، “الاحتلال”، الأرجنتين، الباهاماس، البحرين، البرازيل، البرتغال، البوسنة و الهرسك، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، العراق، الكويت، المالديف، هنغاريا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، باراغواي، بلجيكا، بنما، بولونيا، بوليفيا، بيرو، بيليز، ترينيداد وتوباغو، تونس، جنوب أفريقيا، روسيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، تشيلي، عُمان، غيانا، فرنسا، فلسطين، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، لوكسمبورج، ليبيا، مارتينيك، مالطا، مقدونيا، مولدافيا، هندوراس، وهولندا.

وحسب التعديلات أيضا، سيتم عزل القادمين منزليا من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، حيث سيتم فحص القادمين في اليومين السابع والرابع عشر.

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