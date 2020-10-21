طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية 25 أكتوبر الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة طيران الكويت اليوم وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها ستستأنف رحلاتها إلى ثلاث مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري

وكانت دولة الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة "تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة."

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