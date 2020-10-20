99 % نمو أرباح «يو.بي.إس» الفصلية

المصدر: زوريخ - رويترز

حقق بنك «يو.بي.إس» قفزة بنسبة 99% في أرباح الربع الثالث بفعل أحجام تداولات كثيفة في الأسواق العالمية، مما ساعد البنك في تحقيق أداء قوي في أنشطة الاستثمار المصرفي، وكذلك زيادة غير متوقعة في أرباح إدارة الثروات.

وارتفع صافي ربح أكبر مدير للثروات إلى 2.1 مليار دولار للفترة بين يوليو وسبتمبر، ليتفوق بسهولة على التوقعات عند 1.557 مليار دولار. والزيادة القوية لأرباح أول بنك أوروبي كبير يعلن عن نتائج أعماله للربع الثالث تأتي بعد أداء متباين للبنوك الأمريكية الكبرى التي شهدت التركيز على تسجيل التداول لمكاسب كبيرة، بينما تأثرت البنوك التي تنشط في قطاع التجزئة المصرفية سلباً جراء الجائحة.

وشهد قطاع الاستثمار المصرفي لـ «يو.بي.إس» قفزة للأرباح قبل الضرائب بنسبة 268% خلال الربع بفضل ارتفاع كبير في التداولات وأنشطة أسواق الأسهم المالية، مما عوض انخفاضاً في أنشطته للاستشارات. وارتفعت الإيرادات في وحدات الأسهم والصرف الأجنبي والفائدة والائتمان بما يزيد قليلاً على 40% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

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