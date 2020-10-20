شركة كورية تشتري رقائق «إنتل» بـ 9 مليارات

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات الكورية الجنوبية «إس.كيه هاينكس» اتفاقها على شراء قطاع إنتاج رقائق «ناند» للذاكرة ووحدات تخزين البيانات من شركة أشباه الموصلات الأمريكية العملاقة «إنتل كورب» مقابل 9 مليارات دولار. ومن المتوقع حصول الشركتين على موافقة السلطات المعنية على الصفقة أواخر 2021، بحسب بيان «إس.كيه هاينكس».

وذكرت «إس.كيه هاينكس» أنها ستستحوذ على قطاع رقائق «ناند إس.إس.دي» إلى جانب مصنع داليان للرقائق التابع لشركة «إنتل» في الصين، على أن يتم سداد أول دفعة من قيمة الصفقة وقدرها 7 مليارات دولار.

وعند إتمام تنفيذ الصفقة المتوقع له مارس 2025 ستكون «إس.كيه هاينكس» قد استحوذت على باقي أصول «إنتل» في مجال رقائق «ناند» بما في ذلك تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت «آي.بي» المتعلقة بتصميم وتصنيع رقائق «ناند» وموظفي إدارة الأبحاث والتطوير القوة العاملة في مصانع داليان.

من ناحيتها تعتزم «إنتل» استغلال حصيلة الصفقة في تقديم منتجات رائدة وتطوير أولويات نموها على المدى الطويل بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس للاتصالات وتقنيات التحكم الآلي والذكي في الأنظمة.

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