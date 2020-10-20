«هاليبرتون» تتحول للخسارة

المصدر: (هوستون - د ب أ)

أعلنت شركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة هاليبرتون تسجيل خسائر صافية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بقيمة 17 مليون دولار بما يعادل 0.02 دولار لكل سهم مقابل أرباح صافية بقيمة 295 مليون دولار بما يعادل 0.34 دولار لكل سهم خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي.

وسجلت الشركة عند استبعاد مكافآت نهاية الخدمة والنفقات الإضافية الأخرى أرباحاً صافية بقيمة 100 مليون دولار بما يعادل 0.11 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون هذه الأرباح بما يعادل 0.08 دولار للسهم الواحد. وذكرت الشركة أن إيراداتها تراجعت إلى 2.98 مليار دولار مقابل 5.55 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون إيرادات ربع سنوية قيمتها 3.09 مليارات دولار.

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