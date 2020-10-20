كونوكو فيليبس تشتري كونشو ريسورسز مقابل 9.7 مليار دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

اتفقت كونوكو فيليبس على شراء كونشو ريسورسز الأمريكية لإنتاج النفط الصخري مقابل 9.7 مليارات دولار، بينما يواصل قطاع الطاقة الاندماج في ظل تراجع أسعار النفط والطلب.تأتي الصفقة في وقت تغرق فيه شركات أمريكية كثيرة لإنتاج النفط الصخري في خسائر ناجمة عن انخفاض أسعار الخام.

وتتضمن الصفقة مبادلة 1.56 من أسهم كونوكو فيليبس بكل سهم لكونشو، وهو ما يمثل علاوةً بحوالي 1.5% فوق سعر يوم الجمعة.

وسترفع الصفقة كونوكو فيليبس إلى صفوف كبار المنتجين في حوض برميان النفطي، كما سيجعلها أكبر شركة نفطية أمريكية مستقلة حيث ستضخ 1.5 مليون برميل يومياً. وتضخ كونشو 319 ألف برميل يومياً من آبار منتشرة على أكثر من نصف مليون فدان.

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