380 مليون يورو أرباح «فيليبس» الفصلية

المصدر: أمستردام - د ب أ

ارتفعت أسهم شركة فيليبس للإلكترونيات بنحو 2% في أمستردام بعد أن أعلنت الشركة الهولندية العملاقة عن أرباحها للربع الثالث.

وفي الربع الثالث، ارتفع صافي الأرباح إلى 340 مليون يورو مقابل 208 ملايين يورو العام الماضي. وبلغت ربحية السهم0.37 يورو مقابل 0.22 يورو العام الماضي.

وبلغت مبيعات فيليبس في الربع الثالث 4.98 مليارات يورو بارتفاع بـ6% عن 4.70 مليارات يورو العام الماضي.

وأكدت الشركة أن سجل الطلبات الخاص بها لا يزال قوياً، على الرغم من أنها تتوقع استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي فرانس فان هوتين إن الطلب على أجهزة متابعة المرضى وأجهزة التنفس الاصطناعي ومنتجات الصحة الشخصية ساعد الشركة على تسجيل نمو قوي في المبيعات بلغت نسبته 10%، وتسجيل تحسن في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بمقدار 300 نقطة أساس إلى 15.4%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز