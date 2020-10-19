تونس تبحث مع «صندوق النقد» تمويلاً إضافياً

المصدر: دبي - رويترز

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيداً من التمويل.

اتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة على مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضاً.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد «قد يطلبون تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن».

وتتوقع تونس انكماش اقتصادها سبعة في المئة هذا العام وأن يزيد عجزها المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلقى البلد دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وحتى قبل الجائحة، كانت تونس تعاني في ظل نمو بطيء وارتفاع البطالة وتراجع في الخدمات العامة منذ ثورة 2011.

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