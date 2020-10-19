تراجع الأوضاع المالية للعائلات البريطانية في أكتوبر

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت بيانات مسح نشرتها شركة «آي إتش إس ماركت»، أمس، أن الأوضاع المالية للأسر في المملكة المتحدة ظلت تحت ضغط شديد في أكتوبر.

واستقر مؤشر الأوضاع المالية للأسر، الذي يقيس التصورات العامة للأسر عن الرفاهية المالية، عند 8ر40 في أكتوبر. وهي قراءة أقل بكثير عن نقطة التعادل عند 50.

وفيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع الأسر أن يظل وضعها للاثني عشر شهراً القادمة قاتماً نسبياً، حيث لا تزال قراءة المؤشر للمستقبل أقل بكثير من 50.

كما تراجع المبلغ النقدي المتاح للأسر للإنفاق بصورة أكبر. وبالتالي، انخفض الإنفاق بمعدل أسرع مما كان عليه في سبتمبر. كما لجأت نسبة أكبر من الأسر إلى ديون غير مضمونة.

وأظهر المسح أن شهية الأسر للمشتريات الكبيرة تراجعت بصورة حادة في أكتوبر.

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