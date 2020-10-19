مصادر: «أوبك+» تبحث تمديد تخفيضات النفط في 2021

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مصدران في «أوبك+» لرويترز، إن لجنة وزارية منبثقة عن المجموعة قد تناقش إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج النفط في 2021، لكن من المستبعد أن تصدر توصيات رسمية.

وسجلت أسعار النفط تراجعات وسط مخاوف المستثمرين من تزايد الإمدادات وتباطؤ تعافي الطلب في ظل ارتفاع إصابات كورونا. وتراجع خام برنت القياسي تسليم ديسمبر 31 سنتاً، أو بنسبة 7ر0%، إلى 62ر42 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر 28 سنتاً، بنسبة 7ر0%، إلى 84ر40 دولاراً.

وكان خاما برنت وغرب تكساس سجلا مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي بعدما أعلنت الولايات المتحدة تراجعاً قدره 8ر3 ملايين برميل في مخزوناتها التجارية من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

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