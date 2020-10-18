«سابك» توسع مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع «أرامكو»

المصدر: الرياض - د ب ا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة «أرامكو» من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وأوضحت الشركة أنه تم الأخذ في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية، لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.

وذكرت الشركة أنه بناءً على ذلك، يعتزم الطرفان إعادة تقييم أعمال مشروع تطوير مجمع صناعي مع شركة «أرامكو» لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، من خلال دراسة تكامل مصافي «أرامكو» في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

وأكدت «سابك» التزامها مع «أرامكو» بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات على نطاقٍ أوسع.

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