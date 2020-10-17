دائنون يقرون خطة إنقاذ «جيت ايرويز»

المصدر: نيودلهي - د ب أ

وافقت لجنة من الدائنين لشركة «جيت ايرويز إنديا» الهندية للطيران على خطة إنقاذ للشركة التي أشهرت إفلاسها، مما يجعل عملية مستمرة منذ 16 شهراً لاسترداد المستحقات للمقرضين توشك على الانتهاء، حسب وكالة «بلومبيرغ» أمس.

وقبل مقرضو «جت ايرويز» الخطط المقدمة من رجلي الأعمال «موراري لال جالان» و«فلوريان فرتش»، طبقاً لما ذكرته الشركة في تقرير أمس.

وأشهرت «جيت ايرويز» التي كانت واحدة من أكبر شركات الطيران في الهند إفلاسها عام 2019 بسبب فشلها في سداد ديون كبيرة ما يعكس تعثر قطاع الطيران في البلاد.

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