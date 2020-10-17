سهم «هيرتز» يقفز 160 % بعد قرض جديد

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفع سهم شركة «هيرتز جلوبال هولدنج» بأكثر من 160% خلال التعاملات، مع إعلان الشركة حصولها على تمويل جديد. وأعلنت شركة تأجير السيارات والتي أعلنت إفلاسها في مايو الماضي أنها حصلت على 1.65 مليار دولار من مجموعة من المقرضين، في مسعى لتنظيم أعمالها الحالية وسداد تكاليف تشغيلية في الولايات المتحدة وكندا. ولا يزال القرض المحتمل والذي يتوجب سداده بحلول نهاية عام 2021 بحاجة لموافقة محكمة الإفلاس الأمريكية.

وصعد سعر سهم «هيرتز» بنسبة 106% ليصل إلى 2.11 دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من 161% في وقت سابق من الجلسة.

وكان السهم قد تعرض لخسائر فادحة بلغت 93% تقريباً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس، وسط تقلبات ملحوظة في أعقاب إعلان طلب الحماية من الإفلاس.

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