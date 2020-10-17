26 ملياراً استثمارات جديدة في السندات والأسهم

المصدر: لندن - رويترز

سحب المستثمرون العالميون قرابة 26 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، وضخوا 17.6 مليار دولار في السندات و8.6 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم، وثالث أكبر مبلغ على الإطلاق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وقال محللو بنك أوف أمريكا، إن مبلغاً كبيراً قدره 24 مليار دولار جرى ضخه في صناديق الأسهم في الأسابيع الأربعة الماضية.وجرى استثمار 12.2 مليار دولار في السندات في أسبوع. وقال البنك إن المستثمرين سحبوا 237 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مما يسلط الضوء على بقاء 4.4 تريليونات دولار في النقد وهو رقم ما زال مرتفعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز