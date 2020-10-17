نمو مبيعات «فورد» و«جنرال موتورز» بالصين

المصدر: بكين - رويترز

قالت فورد موتور إن مبيعاتها في الصين زادت 25% في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 164 ألفاً و352 سيارة، وعزت الارتفاع إلى تدشين طرازات واستراتيجية للتوطين.

وتُصنّع الشركة التي مقرها ميشيجان السيارات في الصين عبر مشروعين مشتركين مع تشونغتشينغ شانجان أوتوموبيل وجيانغ لينغ موتورز. وقالت منافستها الأمريكية جنرال موتورز إن مبيعاتها في الصين زادت 12% إلى 771 ألفاً و400 سيارة. وزادت مبيعات السيارات بصفة عامة في الصين 13% في سبتمبر و12% في أغسطس و16% في يوليو.

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