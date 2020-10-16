1.4 % خسائر الذهب في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

انخفض الذهب أمس ويبدو متجهاً صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة أمراً مستبعداً قبل الانتخابات الرئاسية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولارات للأوقية (الأونصة)، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولارات.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا «هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار وذلك يشكل عاملاً معاكساً للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية، والتي لم تسفر عن تقدم».

ويتجه الدولار، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، صوب تسجيل أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالمياً وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 24.11 دولاراً للأوقية، وتراجعت 3.9% في الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.4% إلى 860.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2350.45 دولاراً.

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