الذهب يصعد بعد عرض ترامب تحفيز أكبر في الولايات المتحدة

المصدر: لندن - رويترز

زادت أسعار الذهب اليوم بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، لكن صعود الدولار حد من مكاسب المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1906.15 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتجري تسويتها عند 1908.90 دولارات للأوقية.

وقال ترامب إنه سيوافق على إتاحة أكثر من 1.8 تريليون دولار عرضها البيت الأبيض للتحفيز المرتبط بفيروس كورونا لإبرام اتفاق.

وتمسك الدولار بمكاسبه أمام عملات منافسة، مدعوماً بتصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الأربعاء، قال فيها إن اتفاق التحفيز سيكون من الصعب التوصل إليه قبل الانتخابات.

ومما دعم الذهب أيضاً، زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 24.19 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 860.92 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 2349.04 دولاراً.

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