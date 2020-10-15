بلومبيرغ: الاقتصاد الصيني سيتفوّق بشدة في النمو على الأمريكي

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن جائحة فيروس كورونا المستجد سوف تؤدي إلى تحوّل دائم في نمو الاقتصاد العالمي، بما يدفع الصين إلى المقدمة بصورة أكبر.

ومن المتوقع أن تزيد مساهمة الصين في إجمالي النمو الاقتصادي للعالم من 26.8 % خلال العام المقبل إلى 27.7 % خلال 2025، بحسب تقديرات بلومبيرغ استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن المساهمة الصينية في النمو العالمي خلال العام المقبل، تزيد بمقدار 15 نقطة مئوية عن المساهمة الأمريكية وتزيد عام 2025 بمقدار 17 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، ستنضم الهند وألمانيا وإندونيسيا إلى قائمة الدول الخمس الأكبر مساهمة في النمو العالمي خلال العام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد حالياً انكماش الاقتصاد العالمي 4.4 % خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن معدل الانكماش الذي كان الصندوق يتوقعه في يونيو الماضي وكان 4.9 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.2 % خلال العام المقبل، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل بمعدل 8.2 % بما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن المعدل المتوقع في أبريل الماضي، ورغم ذلك فإن النمو الصيني المتوقع قوي بما يكفي لكي يمثل أكثر من ربع إجمالي نمو الاقتصاد العالمي.

في المقابل من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل بمعدل 3.1 % بما يمثل 11.6 % من إجمالي النمو العالمي المتوقع في العام المقبل.

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