4.5 تريليونات دولار "اقتصاد العافية" عالمياً

المصدر: دبي- البيان

تشير التقديرات إلى أن "اقتصاد العافية" تبلغ قيمته عالمياً 4.5 تريليونات دولار، ويحقق ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي، ويعتبر 73% من المستهلكين أن "العافية" عنصر جوهري في استراتيجية أي علامة تجارية.

وصدرت اليوم دراسة شركة "أوجلفي" الجديدة بعنوان "فجوة العافية"، والتي تحدد لأوّل مرة بشكل كمّي حجم الفجوة بين تطلّعات المستهلكين الخاصة بالعافية، ومدى تحقيق العلامات التجارية لهذه الفجوة في 7 مجالات رئيسية، وهي المأكولات والوجبات السريعة والعناية بالبشرة والخطوط الجوية والفنادق والسيارات والمصارف.

وجمعت "أوجلفي" آراء 7 آلاف مستهلك من 14 بلداً في أربع قارات، للتعرّف على نظرتهم لمسألة "العافية" في 2020، ولمساعدة المسوّقين على تعويض الفجوة الموجودة، واستغلال الفرص الممتازة المتوفر في هذا المجال، وتم تنفيذ هذا البحث في أبريل 2020، الفترة التي ساءت فيها صحة الكثيرين، وستصبح هذه المسألة أكثر أهمية حتى في العام 2021.

ويرى اليوم 77% من الأشخاص أن مسألة العافية شديدة أو فائقة الأهمية بالنسبة لهم، ورغم ذلك ما زال المستهلكون يرغبون بالمزيد بهذا الخصوص.

و80% من المشاركين يرغبون بتحسين عافيتهم. ويشعر 75% من المشاركين بأن العلامات التجارية يمكنها القيام بالمزيد من أجل عافيتهم. وفقط 46% من المشاركين يشعرون أن العلامات التجارية تمنح الأولوية عافيتهم.

وحققت القطاعات شديدة الارتباط بالعافية، مثل المأكولات والعناية بالبشرة، الكثير من الابتكار والنمو في مجال العافية في العقدين الماضيين، رغم ذلك فقط 41% من المشاركين في الاستبيان حول العالم يرون أن قطاع المأكولات يفعل كل ما عليه القيام به، لمساعدتهم في الحفاظ على عافيتهم، وترتفع هذه النسبة إلى 53% بالنسبة للعناية بالبشرة، وكانت آراء المشاركين في الدراسة واضحة بهذا الخصوص:

- 73 % يقولون: إن العلامات التجارية بحاجة إلى استراتيجية خاصة بـ"العافية" كونها جزءاً من وظيفتها الأساسية

- 67 % يقولون: إنه لا بد من توفر المزيد من الخيارات التي تراعي "العافية"، بغض النظر عمّا يتسوّقونه

- 52 % يتوقعون من شركات السيارات والمصارف والخطوط الجوية أن توفر خيارات خاصة بمسألة العافية- ما يقارب التوقعات الخاصة بقطاع الوجبات السريعة والطعام (56%).

ويتوقع المستهلكون من كل علامة تجارية أن تسهم في الحافظ على عافيتهم، فيما يرى 59% أن الخيارات التي تراعي "العافية" تستحق دفع ثمن أو تعرفة أعلى. وفي عام 2020، كان هناك أربعة أوجه لـ"العافية": البدنية، والنفسية، والاجتماعية، والهادفة.

71 % يقولون: إن العلامات الخاصة بالعافية يجب أن تحقق فرقاً إيجابياً

60 % يقولون: إنها يجب أن تمنحهم شعوراً بوجود هدف

53 % يقولون: إن العلامات التجارية يجب أن تساعدهم على الشعور بالتواصل

ويظهر التقرير وجود فرصة لسد فجوة المصداقية، حيث يستطيع المستهلكون رصد المعلومات غير الصحيحة بخصوص "العافية"، وفقط 41% منهم يرون أن العلامات التجارية، التي تقدّم وعوداً بخصوص "العافية" قابلة للتصديق، كذلك يقول 53%: إنهم يجدون صعوبة في التمييز بين ادعاءات "العافية" الحقيقية والزائفة. يريد الجمهور حكايات ومكونات ذات مصداقية يمكنهم فهمها، وفوائد يمكنهم تصديقها، والأهم هو أن العلامات التجارية التي تفي بوعودها ستحقق ميزة تنافسية قوية.

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