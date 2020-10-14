رسوم أوروبية مرتقبة على سلع أمريكية

المصدر: (بروكسل - رويترز)

يُتوقع أن يفوز الاتحاد الأوروبي بحق فرض رسوم على سلع أمريكية بنحو 4 مليارات دولار، رداً على الدعم الممنوح لشركة «بوينج» لصناعة الطائرات بموجب حكم أصدرته منظمة التجارة العالمية أمس.

ويهدد القرار بإذكاء التوتر التجاري عبر الأطلسي على الرغم من أنه قد يساعد في النهاية على تسوية معركة قانونية مستمرة منذ 16 عاماً. وأبدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتماماً بتسوية الخلاف بشأن الدعم المقدم لكل من شركتي تصنيع الطائرات، بوينج وإيرباص.

يأتي القرار والذي تأخر صدوره بسبب جائحة «كوفيد 19»، في أعقاب حكم منظمة التجارة العالمية العام الماضي الذي يسمح لواشنطن بفرض رسوم على سلع من الاتحاد الأوروبي قيمتها 7.5 مليارات دولار بسبب الدعم الحكومي لشركة «إيرباص»، التي لها مواقع في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. وتمثل القضيتان مجتمعتان أكبر نزاع تجاري بين الشركات في العالم.

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