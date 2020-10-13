النفط يصعد 2% بفضل بيانات قوية للتجارة الصينية

المصدر: نيويورك - رويترز

انتعشت أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين أبطلت أثر زيادة المعروض في مناطق أخرى، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل التوقعات لتعاف بطيء في الطلب العالمي على الخام وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتاً، بما يعادل 1.8 % إلى 42.45 دولاراً للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتاً أو حوالي 2 % ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولاراً للبرميل. وكان كلا خامي القياس فقد نحو 3 % الاثنين.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 11.8 مليون برميل يومياً من الخارج في سبتمبر بزيادة 5.5 % عن أغسطس وزيادة 17.5 % على أساس سنوي، لكن دون الذروة القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يومياً المسجلة في يونيو.

وقالت باولا رودريجيز-ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي: أسعار النفط، التي كابدت ضربة عنيفة في اليوم السابق، كانت تبحث عن بارقة أمل وهو ما عثرت عليه اليوم.

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