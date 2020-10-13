صندوق النقد الدولي: الركود العالمي سيكون أقل من المتوقع في 2020

المصدر: أ ف ب

أشارت التوقعات الاخيرة لصندوق النقد الدولي التي نشرت الثلاثاء إلى أن الركود العالمي جراء "كوفيد-19" سيكون اقل من المتوقع هذه السنة بسبب نشاط مستمر خلال الفصل الثاني في الاقتصادات المتقدمة والصين.

ويراهن الصندوق على انكماش لاجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ 4.4% اي + 0.8% مقارنة مع تقديراته في يونيو.

وكل مناطق العالم معنية بهذه التوقعات الاكثر تفاؤلا باستثناء الاقتصادات الناشئة والنامية. وسيتراجع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي 4.3% مقابل توقعات سابقة بـ 8%.

وفي الوقت الذي تواجه فيه دول عديدة خصوصا أوروبية صعوبة في احتواء فيروس كورونا، خفض الصندوق مجددا توقعاته لوتيرة النهوض المرتقب في 2021 إلى +5.2%.

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