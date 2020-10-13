مجموعة العشرين تبحث جهود دعم تعاف اقتصادي سريع ومستدام

المصدر: وام

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يوم غد الأربعاء ، اجتماعًا برئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة، لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بهدف تلافيها ودعم تعافٍ اقتصاديٍ عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إضافةً إلى التقدم المحرز في مبادرة المجموعة لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021 ومناقشة التحديثات على خطة عمل المجموعة لضمان استجابتها بشكلٍ فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.

وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسائل القطاع المالي للمجموعة تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في "هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي" إضافة إلى مناقشة التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.

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