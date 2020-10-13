مصر تعلن موعد إنشاء أول قطار سريع في البلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة النقل المصرية أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ أول قطار سريع فى مصر يمتد من العين السخنة حتى العلمين خلال عامين بدلا من ثلاث سنوات.

ومن المخطط البدء في المشروع نهاية العام الجاري، حيث يهدف مشروع القطار السريع لربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب والإسكندرية والعلمين بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية تربط مع شبكة سكك حديد مصر الحالية، ويساهم المشروع فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر ومحور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب ومدينة العلمين الجديدة.

وسيستخدم المشروع في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية الجارى تنفيذها فى 6 أكتوبر.

ويبلغ طول المشروع 438.3 كم ويشمل 17 محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كم/ الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم / الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلا.

وتخطط وزارة النقل تنفيذ المشروع خلال مرحلتين، الأولى تمتد فى المسافة من العاصمة الإدارية حتي برج العرب بطول 260 كم وستشمل المرحلة الثانية المسافة من برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب حتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية حتي العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز