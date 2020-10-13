وزير المالية المصري يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أنه من غير المقرر في المستقبل المنظور إضافة أي زيادات على الضرائب في البلاد.

وقال عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON": "المرحلة المقبلة لن يتم فيها زيادة الضرائب" و"رفع الضرائب خلال الفترة الأخيرة، كان هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف أن مخصصات القطاع الصحي العام الماضي كانت 5% من موازنة الدولة، وفي العام الحالي تم تخصيص 110 مليارات جنيه، ما يمثل 6.4% من الموازنة. بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه "سيتم زيادة مخصصات الصحة مع تحسن الوضع الاقتصادي، وهذا يرجع إلى قناعة القيادة السياسية بأن الصحة والتعليم والثقافة من أولويات هذه المرحلة".

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