سهما تويتر وآبل يقفزان 5 % و3 %

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ارتفع سهم شركة «تويتر» 5.3% خلال تعاملات أمس، ليصل إلى 48.33 دولاراً، بعد رفع السعر المستهدف للسهم وسط توقعات بتسارع معدلات النمو في النصف الثاني.

ورفع محللو «دويتشه بنك» السعر المستهدف لسهم الشركة من 36 دولاراً إلى 56 دولاراً، مع توصية بالاحتفاظ بدلاً من البيع سابقاً.

وكان السهم ارتفع بنسبة تتجاوز 43% منذ بداية العام الجاري وحتى إغلاق الجمعة الماضي. وارتفع سهم «آبل» بنحو 3%، ليصل إلى 120.52 دولاراً، مع ترقب طرح «آيفون»عدد من المنتجات الجديدة.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت أمس، وقفز مؤشر ناسداك أكثر من 1 %، بدعم من تفاؤل حيال اتفاق في واشنطن بشأن المزيد من الدعم المالي قبل بدء موسم إعلانات الأرباح الفصلية للشركات. وارتفع مؤشر داو جونز 84.22 نقطة إلى 28671.12 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 22.89 نقطة إلى 3500.02 نقطة.

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