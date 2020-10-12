تراجع واردات أمريكا من البنزين الأوروبي

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي تجمعها وكالة بلومبرغ للأنباء، تراجع كميات الوقود التي استوردتها الولايات المتحدة من أوروبا خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر الجاري، إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وذكرت بلومبرغ أن متوسط الكميات الواردة من البنزين الأوروبي إلى الموانئ الأمريكية خلال الأسبوع الماضي انخفض إلى 37 ألف برميل يومياً، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2016. وكان متوسط الواردات خلال الأسبوع السابق 532 ألف برميل يومياً، في حين أن متوسط الواردات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن يبلغ 236 ألف برميل يومياً.

في الوقت نفسه فإن ناقلتي بنزين كانتا قد وصلتا إلى الموانئ الأمريكية في الأسبوع قبل الماضي قد استكملتا تفريغ حمولتيهما في الأسبوع الماضي، ليصل متوسط الكميات المفرغة في الموانئ خلال الأسبوع الماضي إلى 260 ألف برميل يومياً.

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