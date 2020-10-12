الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

قفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، بدعم من تفاؤل بشأن استقرار التعافي الاقتصادي في الصين، وآمال بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وهو ما ساعد في تبديد مخاوف يثيرها تصاعد حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في أرجاء القارة.

وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الصعود لثالث جلسة على التوالي ليغلق مرتفعاً 0.7 % تقوده مكاسب لأسهم قطاعات المرافق والتكنولوجيا والسيارات.

وتنتظر الأسواق بيانات بشأن التضخم والإنتاج الصناعي ومعنويات الشركات، والتي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتتجه كل الأنظار أيضاً إلى قمة الاتحاد الأوروبي في 15 و16 أكتوبر، وخصوصاً بعد أن حددت المملكة المتحدة مهلة لاتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل الذي يضم 27 دولة.

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