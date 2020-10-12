سهم «ديلاردز» يقفز 42% بسبب حصة نائب «وارن بافيت»

المصدر: نيويورك ـ وكالات

ارتفع سهم شركة «ديلاردز» بنحو 42% خلال التعاملات، بعدما كشف نائب الملياردير «وارن بافيت» عن امتلاكه حصة تقارب 6% في سلسلة المتاجر المتعثرة.

وكشف «تيد ويشلر»، الذي يساعد «بافيت» في إدارة محفظة استثمارات «بيركشاير هاثواي» عن الحيازة الشخصية عبر إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وكانت مبيعات سلسلة المتاجر الأمريكية «ديلاردز» تراجعت بنحو 41% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة المنتهية أول أغسطس الماضي، لتتحول إلى صافي خسارة بقيمة 171 مليون دولار.

وارتفع سهم «ديلاردز» بنحو 30.5% ليصل إلى 54.92 دولاراً، بعد أن وصلت المكاسب لنحو 42% في وقت سابق من التعاملات.

وفي نفس التوقيت، صعدت القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 1.217 مليار دولار، بعد أن وصلت إلى 1.3 مليار دولار في وقت سابق بارتفاع يتجاوز 390 مليون دولار في قيمتها السوقية مقارنة بجلسة الجمعة.

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