«وكالة الطاقة» انخفاض الطلب على الغاز 3 % في 2020

المصدر: أوسلو-رويترز

عدلت وكالة الطاقة الدولية بالزيادة توقعها للطلب العالمي على الغاز في العام الجاري، لكنها ما زالت تتنبأ بأكبر انخفاض على الإطلاق بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس اليوم الاثنين إنها تتوقع الآن انخفاض الطلب على الغاز 3 %على أساس سنوي أو ما يعادل 120 مليار متر مكعب إلى 3886 مليار متر مكعب.

وفي يونيو، توقعت الوكالة انخفاضا 4 % أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية في بيان بعد نشرها مراجعة الأمن العالمي للغاز 2020 «الطلب العالمي على الغاز يتعافى بشكل تدريجي منذ يونيو، مدفوعا في الأساس بالأسواق الناشئة».

لكنه حذر من افتراض العودة إلى الوضع الطبيعي، إذ أن الأزمة الحالية يمكن أن تكون لها تداعيات تستمر فترة طويلة.

وقالت وكالة الطاقة إن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مجددا واحتمال استمرار الجائحة لفترة طويلة يغلفان بالضبابية توقعات 2021.

وتتوقع الوكالة حاليا انتعاش الطلب 3% على أساس سنوي أو نحو 130 مليار متر مكعب إلى 4014 مليار متر مكعب في العام القادم.

وقالت الوكالة إن سوق الغاز الطبيعي المسال لعبت دورا رئيسيا في التكيف مع انخفاض الطلب، في ظل انخفاض صادرات الغاز المسال عالميا 17 % في الفترة بين يناير ويوليو.

وقالت «في هذا السياق الاستثنائي، أنشطة التعاقد على الغاز الطبيعي المسال انهارت من مستواها المرتفع البالغ 95 مليار متر مكعب في 2018 إلى نحو 35 مليار متر مكعب في أول تسعة أشهر من 2020».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز