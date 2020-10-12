«الأسلامي للتنمية» يقرض باكستان 386 مليون دولار

المصدر: إسلام أباد-وام

وقعت باكستان والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الأسلامي للتنمية اتفاقية تمويل تبلغ 386 مليون دولار أمريكي لتستخدمها في استيراد النفط والغاز المسال.

وستستخدم الشركات التالية التسهيلات المالية وهي شركة باكستان الحكومية للنفط المحدودة ومصفاة باكستان العربية المحدودة ( باركو) وشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المحدودة. وأكد الجانب الباكستاني أهمية هذه الاتفاقية ودورها في تعزيز التنمية الأقتصادية والاجتماعية.

وفي تطور آخر بلغت التحويلات المالية من الباكستانيين العاملين في المملكة العربية السعودية 665 مليون دولار في سبتمبر هذا العام محققة زيادة بنسبة 29 % وعلى أساس اجمالي وصلت التحويلات المالية من دول الخليج والدول الغربية 3و2 مليار دولار في سبتمبر هذا العام وفقا لبيانات بنك باكستان المركزي.

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