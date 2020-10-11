«المركزي الأمريكي» يدعو لمزيد من الإنفاق لدعم التعافي الاقتصادي

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال رئيس فرع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» في مدينة مينيابولوس بولاية مينيسوتا نيل كاشكاري إن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة «قد خفت حدته» وهو في حاجة ضرورية لدعم إضافي من السياسة المالية.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال كاشكاري في مقابلة اليوم الأحد ببرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأمريكية إننا «نتجه لمواصلة رؤية تعاف بطيء للغاية، مع اتجاه آلاف الشركات الصغيرة في أنحاء البلاد للإفلاس».

وقال إنه «لهذا السبب فمن المهم للغاية أن يجتمع قادتنا المنتخبون معاً لاتخاذ المزيد من الإجراءات».

ولا تزال فرص إجراء جولة أخرى من الإنفاق المالي غير مؤكدة إلى حد كبير، حيث لم يتبق سوى أقل من شهر على يوم الاستحقاق لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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