روسيا تستهدف الاستحواذ على ربع سوق الغاز المسال عالمياً

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا، أكبر منتج للطاقة في العالم، تسعى للاستحواذ على ربع السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نوفاك قوله في خطاب بالفيديو أمام مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال 2020: «لدينا بالفعل أكبر إمكانات إنتاج للغاز، فضلاً عن بنية تحتية قوية ومتطورة للتصدير».

وقال إن روسيا تتمتع بقرب جغرافي من الأسواق الأوروبية والآسيوية للوقود شديد البرودة، وتقوم بتطوير طريق بحر الشمال عبر القطب الشمالي لضمان تسليم أسرع وأرخص.

وأضاف نوفاك أنه بحلول عام 2025، ستزيد الدولة إجمالي طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 68 مليون طن. في العام الماضي، ضاعفت روسيا إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريباً إلى 5ر29 مليون طن، وفقاً لوزارة الطاقة.

وزادت قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي في السنوات الثلاث الماضية مع الإطلاق التدريجي لمشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال خارج الدائرة القطبية الشمالية. ويتم تشغيل المرفق بشكل مشترك بين شركة «نوفاتيك» وشركائها الأوروبيين والآسيويين.

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