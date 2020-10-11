«زين» السعودية تخفض رأس مالها بنسبة 23 %

المصدر: الرياض - د ب أ

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 3ر5837 مليون ريال إلى 3ر4487 مليون ريال وبنسبة 23 % عن طريق إلغاء 135 مليون سهم لإطفاء معظم الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي إنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. وتعد شركة «زين» ثاني مشغل للهاتف الجوال في السعودية.

بدوره، أعلن سوق الأسهم السعودي «تداول» احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 34ر16 ريالاً، مشيراً إلى أنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم لتقوم شركة مركز «إيداع» بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول السهم نهاية غد.

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