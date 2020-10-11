السيسي: أريد تحقيق 380 مليار دولار احتياطى نقدى لمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن أنه يريد أن يصل الاحتياطي النقدي المصري في البنك المركزي إلى 380 مليار دولار.

وقال السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 بثها التلفزيون المصري اليوم: "ييجي محافظ البنك المركزي يقول الحمد لله الاحتياطي وصل 38 مليار دولار، أقوله لما يبقى 380 مليار دولار قولي".

وتابع الرئيس المصري: "ونفس الموضوع لما بقول للدكتور محمد معيط وزير المالية لما الموازنة توصل 20 تريليون جنيه قولي هذا الرقم هو ما أحتاجه.. مش محتاج 2.7 تريليون جنيه بس علشان نصلح الأوضاع ونحسن حياة الناس".

وأكد السيسي، خلال الندوة التي جاءت بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، على أن هذا الأرقام هى ما يحتاجها.

وقال الرئيس: "إحنا بنشتغل لا بنرتاح ولا ننام وهانفضل نشتغل ونشتغل عشان نطلع لقدام".

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