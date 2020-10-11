"داماك" تُرسي عقداً بـ181 مليون درهم لبدء الإنشاءات بمشروع "زاده"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة داماك العقارية، العاملة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن منح عقدٍ بقيمة 181 مليون درهم لصالح شركة "عبر الإمارات للمقاولات"، لبدء أعمال الإنشاءات الرئيسية لبرج "زاده"، المكون من 26 طابقًا في منطقة الخليج التجاري بدبي.

ويجسد هذا العقد مدى قوة نموذج الأعمال الذي تتمتع به شركة داماك، والذي ينعكس على مرونة وقدرة الشركة في مواجهة التحديات التي يمر بها السوق العقاري على إثر أزمة "كوفيد 19"، والتي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها قطاع العقارات الذي يُعد أحد ركائز اقتصاد دبي.

وبهذا الخصوص، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة "داماك العقارية": "لدينا نموذج أعمال قوي وبنية متينة تمكن داماك من المضي قدمًا في ظل التحديات. ويعكس القدرة التنظيمية للشركة في ظل حرصنا على مواصلة التقدم. ويؤكد العقد الجديد مع شركة "عبر الإمارات للمقاولات" على مدى تركيزنا على التعاون مع أفضل المقاولين لتطوير مشاريعنا وفقاً لأعلى معايير الجودة، وهو ما يتعلق بأحدث ما تقدمه داماك في مجال التطوير العقاري الفاخر لمشروع (زاده)".

وأضاف ماكلوغلين "يُظهر سوق العقارات في دبي سرعة كبيرة في التعافي من الأزمة والتطور في ظل الإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة. وهذا ما يقدمه (زاده) لعملائنا، حيث يجمع مزيجا مثالياً من المزايا، أهمها الموقع المتميز وتوفير كافة وسائل الراحة. بجانب القيمة المضافة والجودة التي تتميز بها عقارات داماك".

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