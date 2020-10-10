الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن خصم 10% من رواتب الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأوضحت المالية، التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة؛ لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وناشدت المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز