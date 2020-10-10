الذهب يقفز 2 % بدعم تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب بنحو 2% أمس إذ تراجع الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة 3 أسابيع وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوّط من تضخم محتمل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1927.51 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وهو في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى 1.5%. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.1 في المئة إلى 1934 دولاراً. وصعدت الفضة 3.6% إلى 24.68 دولاراً للأوقية، وهي مرتفعة 4% هذا الأسبوع وربح البلاتين 2.7% ليسجل 885.38 دولاراً، وزاد البلاديوم 3.4% إلى 2435.64 دولاراً.

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