رسوم أمريكية على لفائف الألمنيوم من 18 دولة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، أمس، إن الولايات المتحدة تفرض رسوماً جديدة على منتجات لفائف الألمنيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق.

وأبلغ روس شبكة فوكس بيزنس، أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين على الرغم من إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي. وذكر أن الدول التي ستتأثر بالقرار تضم البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وقال روس إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.

وتابع أن الصين ليست على القائمة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوماً على منتجات ألمنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى، وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وقال روس إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 % إلى 132 %، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.

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