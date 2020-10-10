26 مليار دولار تستقطبها صناديق السندات

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا أمس إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات الأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوزاً كاسحاً للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، ما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي «تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء (فوز الديمقراطيين) تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة». وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليارات دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية. واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليارات دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعاً، في الأسبوع المنتهي في 7 من أكتوبر.

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