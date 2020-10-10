%10 قفزة أسبوعية في أسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس، لتمحو ارتفاعاً حققته في وقت سابق، لكن الخامين القياسيين (برنت وغرب تكساس) اتجها صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يونيو على خلفية خفض للإمدادات ناجم عن عاصفة في خليج المكسيك وإضراب عمالي بقطاع النفط البحري في النرويج. وبات الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 10% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في 3 أسابيع.

وخلال تعاملات أمس، انخفض خام برنت 31 سنتاً إلى 43.03 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً إلى 40.85 دولاراً للبرميل.

وقالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.

وقد يؤدي التصعيد إلى زيادة التعطل الحالي لثلاثة أمثاله إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول 14 أكتوبر، مما يصل بإجمالي خفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 934 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

إعصار دلتا

ويوجه الإعصار دلتا الذي يزداد قوة أكبر ضربة للإنتاج البحري الأمريكي بخليج المكسيك في 15 عاماً، إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة، ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وتزيد شدة دلتا، وهي عاصفة كبيرة وقوية بالفعل، أكثر الجمعة خلال اختراقه منطقة رئيسية منتجة للنفط في الخليج. ووصلت سرعة الإعصار إلى 195 كيلومتراً في الساعة بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وأوقف دلتا 1.67 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 92% من إنتاج النفط في الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 2005 حين دمر الإعصار كاترينا ما يزيد على 100 منصة بحرية وعرقل الإنتاج لأشهر.

وأخلى عاملون 279 منشأة بحرية في خليج المكسيك ونقل المنتجون 15 منصة حفر بعيداً عن منطقة الرياح الكبيرة والقوية لدلتا. ويقول المركز الوطني للأعاصير إن قوة الرياح الاستوائية تمتد إلى 160 ميلاً من مركزها، في مؤشر على حجم الإعصار الكبير.

وبالإضافة إلى النفط، أوقف المنتجون نحو 62% من إنتاج الغاز الطبيعي للمنطقة، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعب يومياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز