تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في فرنسا
أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، أمس، تباطؤ معدل نمو الإنتاج الصناعي في البلاد في أغسطس الماضي بوتيرة تجاوزت التوقعات، بحسب بيانات أوّلية.
وحقق الإنتاج الصناعي الإجمالي في فرنسا نمواً 1.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، عندما ارتفع 3.8 % وتوقع خبراء الاقتصاد نمو الإنتاج الصناعي 1.7 %.
وارتفع الناتج الصناعي في أغسطس بنسبة 1 % شهرياً، مقابل نمو بنسبة 4.5 % في يوليو.
وسجل الناتج الصناعي في أغسطس انخفاضاً 6.3 % مقارنة بشهر فبراير، وهو الشهر الأخير قبل الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
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