تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، أمس، تباطؤ معدل نمو الإنتاج الصناعي في البلاد في أغسطس الماضي بوتيرة تجاوزت التوقعات، بحسب بيانات أوّلية.

وحقق الإنتاج الصناعي الإجمالي في فرنسا نمواً 1.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، عندما ارتفع 3.8 % وتوقع خبراء الاقتصاد نمو الإنتاج الصناعي 1.7 %.

وارتفع الناتج الصناعي في أغسطس بنسبة 1 % شهرياً، مقابل نمو بنسبة 4.5 % في يوليو.

وسجل الناتج الصناعي في أغسطس انخفاضاً 6.3 % مقارنة بشهر فبراير، وهو الشهر الأخير قبل الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

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