585.8 مليار دولار احتياطي روسيا

المصدر: موسكو – وام

بلغ احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية 585.8 مليار دولار مطلع الشهر الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وإعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف.

وذكر البنك المركزي الروسي أن «احتياطي الذهب والنقد الأجنبي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال أسبوع للفترة من (25 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر) الجاري ليصل إلى 585.8 مليار دولار بعدما كان عند 580.7 مليار دولار بزيادة قدرها 5.1 مليارات دولار أو بنسبة 0.9 %».

وأضاف أن «الاحتياطيات نمت منذ مطلع العام الجاري بواقع 31.4 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات قد زادت العام الماضي بنسبة 18.4 % مقارنة بالعام الذي قبله (2018)». وسجلت الاحتياطيات الروسية أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس الماضي عندما صعدت إلى 600 مليار دولار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب وقتذاك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز