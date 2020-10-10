2.1 % نمو الناتج المحلي البريطاني خلال أغسطس

المصدر: لندن – رويترز

واجه الاقتصاد البريطاني صعوبات لينمو في أغسطس في تراجع لوتيرة التعافي بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار كورونا.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية ريشي سوناك اليوم عن المزيد من المساعدة لإبطاء تنامي فقد الوظائف في ظل موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 2.1% مقارنة مع يوليو ما يقل حتى عن نصف متوسط التوقعات في استطلاع رويترز لآراء خبراء وبما يمثل أبطأ زيادة منذ بدأ الاقتصاد يتعافى في مايو من تراجع قياسي.ويرجع معظم النمو في أغسطس إلى برنامج حكومي استثنائي لدعم المطاعم وسط توقعات باعلان خطط حكومية جديدة لدعم الوظائف في الشركات التي ربما يُطلب منها الإغلاق لإبطاء ارتفاع إصابات«كوفيد 19».

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